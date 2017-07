Sterk Antwerp stoomt door in de voorbereiding

Antwerp is nieuw in eerste klasse en wil geen mal figuur slaan op het hoogste niveau. In de voorbereiding draaide alles voorlopig vlot, terwijl D'Onofrio en co in de luwte verder werken aan enkele broodnodige extra transfers.

Duplus en Owusu

Tegen Cappellen werd alvast gewonnen tegen een team dat werd aangevuld door testers én door Players 4 Contract, transfervrije spelers die nog geen team hebben dus.

Stamnummer 1 slikte zijn eerste tegendoelpunt in de voorbereiding dankzij Tshibuabua, maar stond toen wel al 0-3 voor. Owusu had op voorzet van Duplus de 0-1 op het bord geknikt, onder elkaar verdeelden ze ook de twee andere doelpunten. Tien minuten voor tijd schoof Binst de 1-4 tegen de touwen.