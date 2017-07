Genk-bestuur krijgt veeg uit de pan: "Ik had meer grootheid verwacht"

Genk is even op zoek geweest naar het juiste profiel en kwam uiteindelijk bij Stuivenberg uit. Maar er werd ook gesproken met Besnik Hasi. “Eind 2016, een paar maanden nadat ik ontslagen was bij Legia Warschau, sprak ik twee keer met hen - eerst met De Condé en nadien met Janssens", vertelt hij in HLN.

"Het gesprek met Dimitri was leuk, die jongen weet wat hij wil. Toen ik met Janssens praatte, had ik de indruk dat hun keuze voor Stuivenberg al genomen was... Achteraf heb ik geen uitleg gekregen waarom ze niet voor mij zijn gegaan - dat vond ik wat minder. Tegenover een ex-speler had ik wat meer grootheid verwacht."