Door Anderlecht-toptalent Charly Musonda Jr is Dion Cools nu een 'rechtsback' bij Club Brugge

Aan de reconversie van spelmaker naar rechtsachter hangt een mooi verhaal vast. "In Leuven speelde ik altijd op de 10, maar daar stond bij Anderlecht Charly Musonda Jr. Een geweldige voetballer", vertelt Cools in Sport/Voetbalmagazine.

"We waren met vijf spelers voor één plaats, de 8, waardoor ik uiteindelijk centraal in de verdediging terechtkwam. Zonder morren? Ik had geen keuze, anders speelde ik misschien maar tien minuten per match." (lacht)

Los kampioen

"Een fantastische generatie, waarmee we los kampioen werden. ik ben er maar één jaar gebleven, vooral omdat OHL naar eerste klasse promoveerde en ik als vijftienjarige bij de beloften kon spelen."