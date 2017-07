Jonge Belg wordt vergeleken met Guardiola en Van Bommel: "Ik besteed er niet veel aandacht aan"

Rigo ziet het alvast als een bekroning. "Het is een mooie dag voor de opleiding van PSV", zegt hij bij VI. "We hebben er hard voor gewerkt en dit is de mooie beloning. PSV heeft de laatste jaren een visie ontwikkeld waarbij ze vol op de jeugd inzetten. Ik denk dat dit heel goed is en dat wij de eerste drie zijn van die aanpak die mogen aansluiten bij het eerste. Wij zijn de starters, maar er zal zeker meer talent volgen."

Rigo werd door Aad de Mos al vergeleken als een kruising tussen Pep Guardiola en Mark van Bommel, twee gewezen wereldsterren. "Die complimenten zijn mooi, maar meer ook niet natuurlijk", weet Rigo. "Ik besteed er dan ook niet veel aandacht aan. Mijn doel is om me iedere training te ontwikkelen, waarbij het natuurlijk mooi zou zijn als ik speelminuten krijg."