Van der Sar geeft update over ineenstuiken Nouri: "Het had veel erger kunnen aflopen"

Van der Sar zag dat Ajax aan een drama ontsnapte. "Aangeslagen? Zeker", zegt Van der Sar bij de NOS. "Je weet niet wat er gebeurt. Het heeft lang geduurd en daarna hebben we kort met elkaar gesproken in de kleedkamer. De dokter heeft verteld dat Appie stabiel was en dat het grote gevaar geweken was. Het had ook veel erger af kunnen lopen."

Nog steeds is de oorzaak van zijn ineenzakken niet geweten. "Het was voor ons even onduidelijk en zagen dat hij op de grond lag. Op zo'n moment denk je aan iets ernstigs. Hij kon zijn benen niet bewegen. Hij ging zelf zitten en daarna liggen. Er is heel adequaat gereageerd door onze doktoren en fysio's om hem terug te halen."

Inmiddels lijkt het grootste gevaar geweken. "Hij is op het veld gereanimeerd en daarna met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. We hebben contact gehad met zijn familie, die ook heel erg geschrokken is. We wensen hen en Appie sterkte met het herstel."