"We hadden al een sterk middenveld, maar nu is dat top drie in BelgiÃ« waard"

KV Mechelen zag met Jordi Vanlerberghe dan wel een belangrijke speler vertrekken, langs de andere kant wapende de club zich alweer met de komst van Rob Schoofs. “We hadden al een sterk middenveld, maar nu is dat top drie in België waard”, zegt sportief directeur Rik Vande Velde in Gazet van Antwerpen.

“Rob brengt extra loopvermogen, technisch vermogen en vista en is iemand met een goeie laatste pass. Yannick heeft ons ook snel overtuigd dat de drie compatibel zijn, in verschillende spelsystemen. Afhankelijk van de situatie kunnen ze allen een beetje lager of hoger spelen", besluit Vande Velde.