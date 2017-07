Engelsen bieden recordtransferbedrag voor Izquierdo

door Johan Walckiers

Middlesbrough wil José Izquierdo overnemen voor 17 miljoen

José Izquierdo aast op een transfer en mogelijk komt deze week alles in een stroomversnelling. Eén ploeg heeft immers al een serieus bod naar Club Brugge gestuurd. Nu is nog de vraag: wil Izquierdo naar The Championship?