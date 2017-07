Deze jongen denkt Kums uit de ploeg te kunnen spelen: "Ik kan Tielemans vervangen"

Stanciu, de man van 10 miljoen, moet dit seizoen doorbreken. Hij deed er in ieder geval alles aan en kweekte in het tussenseizoen heel wat spiermassa bij. "Jullie zeggen altijd 10 miljoen, maar het is geen 10 miljoen. Anderlecht betaalde 7,8 miljoen aan Steaua en met bonussen over vijf jaar kan het oplopen tot 9,8 miljoen."

"Zelf leg ik mijn transferprijs op 7,8 miljoen. Oké, ik blijf de duurste, maar dat is volgens mij niet eens gek veel meer dan wat er betaald werd voor Kums. Dus behandel mij als één van de jongens", preciseert hij in Het Nieuwsblad.