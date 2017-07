Mpoku wil mentaliteit bij Standard veranderen: "KV Mechelen moet schrik hebben van ons, niet omgekeerd"

Mpoku sprak duidelijke taal: "We moeten Standard terug op zijn plaats brengen. Ik moet daarbij een belangrijke pion worden, maar ik kan het ook niet alleen", vertelde hij. "Standard moet weer angst inboezemen. Als ik hoor zeggen dat een verplaatsing naar KV Mechelen een moeilijke zaak is... Ik herinner me de tijd dat het omgekeerd was."

De flankaanvaller wil de rollen dus terug omdraaien. "We moeten die mentaliteit veranderen. We gaan niet naar KV Mechelen om een punt te pakken terwijl we zeggen dat het moeilijk zal worden. Ik respecteer Mechelen natuurlijk, ze moeten niet denken dat dat niet het geval is. Maar wij zijn Standard!"