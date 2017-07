Antwerp dichtbij nieuwe middenvelder, maandag medische tests

door Johan Walckiers

Antwerp is bezig zijn kern in orde aan het zetten. De overtollige spelers worden van de hand gedaan en de lancunes opgevuld. Maandag zou er witte rook moeten komen over de nieuwe middenvelder.