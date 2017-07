Nuchtere jongen ondanks interesse van topclubs: "Ik heb gemoedsrust bij Genk"

Sevilla en Monaco waren al in de markt, maar daar hield Berge zich tijdens het tussenseizoen niet mee bezig. "Feit is dat ik in een comfortabele situatie zit. Ik heb bij Genk, een mooie club, een contract tot 2021. Dat geeft gemoedsrust. Daarnaast is het natuurlijk aangenaam om te horen dat er veel belangstelling is voor mij", klink het in HBvL.

Berge wil vlammen dit seizoen... bij Genk. "Ik ben en blijf dezelfde simpele jongen die ik altijd geweest ben. Wat komt, komt. Op dit ogenblik ben ik een Genk-speler. Mijn enige focus is: keihard werken in deze voorbereiding. Albert Stuivenberg heeft gelijk als hij zegt dat niemand hier al uitgeleerd is. Ik hoop dat de club deze spelersgroep kan samenhouden. Dat is nodig om de ambities in te lossen."