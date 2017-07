Op dit uur mag het wat meer zijn: talentvolle middenvelder KV Oostende mag zich gelukkig prijzen

Met Zoë Caron heeft Van Der Heyden alvast een pareltje in huis. Zij moet de youngster bijstaan om hem zo naar de top te laten doorgroeien. Of troosten als het even wat minder is, dat kan ook.

Caron is finaliste Miss Fashion en is als model al enkele maanden aan de weg aan het timmeren. Hoe kan het ook anders?

Different is beautiful #shooting #vacantion #enjoythelittlethings Een bericht gedeeld door Zoe Caron✨ (@zoe_caron) op 20 Jun 2017 om 11:46 PDT

📸 #shoot #blonde Een bericht gedeeld door Zoe Caron✨ (@zoe_caron) op 12 Jun 2017 om 12:24 PDT

Work hard in silence, let your success be your noise🙌🏼 #workinprogress Een bericht gedeeld door Zoe Caron✨ (@zoe_caron) op 7 Mei 2017 om 12:16 PDT