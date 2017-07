Verrassend: Clement en Waasland-Beveren kloppen Club Brugge

Waasland-Beveren kon onder leiding van Clement namelijk de wedstrijd naar zich toetrekken tegen Club Brugge. Na een dik kwartier was het Boljevic die met een afgeweken schot voor de 1-0 zorgde.

Daarna gingen de Waaslanders door op hun elan en nog voor de rust maakte Gano er 2-0 van. Voor blauw-zwart was het in de tweede helft zaak om opnieuw in de match te komen, maar scoren lukt niet.

FT: 0-2. Een experimenteel Club gaat de boot in tegen Waasland-Beveren en sluit hiermee een geslaagde stage in Garderen af. #CluWbe pic.twitter.com/kkTVIKRveA — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 8, 2017

Na een lange trainingsweek maken ze zich bij de Bruggelingen geen zorgen in het resultaat. Pas in de competitie zijn die resultaten écht belangrijk. Ook de vermoeidheid was te voelen.