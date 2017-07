Belgische trainer snakt naar nieuwe job, maar is stilaan hopeloos: "Het is alsof ik niet meer besta"

Ook Enzo Scifo wacht op een telefoontje om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Sinds zijn passage bij de nationale U21 is het wachten op een nieuwe werkgever. Heel wat mensen denken dat Scifo een dure vogel is, maar dat wil hij toch even rechtzetten. “Dat is fout. Geld is nog nooit – en dat zal het ook nooit zijn – mijn drijfveer geweest”, klintk het in La Dernière Heure.

“En dan nog: als de clubs willen weten hoeveel ik wil verdienen, zouden ze eerst en vooral al contact met me moeten opnemen. Op dat vlak merk ik dat heel wat mensen praten zonder er effectief iets over te weten. Het minimum is om me eens te contacteren.”

Ten einde raad

Scifo is ten einde raad en lijkt zelfs hopeloos in zijn zoektocht naar een nieuwe uitdaging. Het is alsof ik niet meer besta. Soms vraag ik me af of mijn carrière als speler niet eerder een rem op mijn carrière als trainer is dan omgekeerd.”