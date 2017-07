'Na de fluo gaan de Rode Duivels nu retro met nieuwe truitjes'

Het is de gespecialiseerde site Footy Headlines die een idee lijkt te hebben van hoe het nieuwe truitje richting WK 2018 er zal uitzien. En dat zal enorm lijken op dat van 1984, toen Adidas ook al sponsor was.

Het logo, de namen en de nummers zouden in het geel worden geschreven op een overwegend rood shirt, met een band in de kleuren van de Belgische vlag in het midden. Het zou er een beetje moeten uitzien dus als het truitje van 33 jaar geleden, dat je hieronder kan zien: