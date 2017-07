Essevee zit aan 10 nieuwkomers, dossiers 11 en 12 slepen aan om deze redenen

De laatste nieuwe nieuwkomers Saponjic en Coopman lieten zich meteen opmerken in de oefenwedstrijd tegen Roeselare. De ene met twee doelpunten, de andere met een puike assist. Ook die andere aanvallende inkomende transfer - Olayinka - maakte er drie tegen de club uit 1B. Aanvallend zit het dus alvast snor voor de club.

Vooral op het middenveld blijft het echter nog wachten op enkele extra versterkingen. De namen staan al even vast, de handtekeningen (nog) (lang) niet. Met Kastanos zit er een tien in de pijplijn, maar hij is nog steeds geblesseerd en kan pas medische en fysieke testen ondergaan als hij 100% is. Voorlopig is het in Turijn nog wachten op groen licht om hem naar de Gaverbeek te sturen.

Vanuit Noorwegen zou Frederik Oldrup Jensen dan weer moeten komen, maar diens team Odd is een ronde verder in de Europa League en rekent op de verdedigende middenvelder om nog een ronde verder te raken. Daarom dat ze de boot voorlopig afhouden richting Essevee, dat hem graag zo snel mogelijk zou willen inlijven. Het dossier blijft vastzitten.