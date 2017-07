Club-huurling Fran Brodic zorgt meteen voor assist bij Roeselare: "Wil veel scoren en assists geven, maar ..."

Roeselare verloor in een oefenmatch zwaar van Zulte Waregem - waar ook een huurling van Club Brugge actief was met Sander Coopman: 1-7. Het doelpunt van Roeselare kwam er op aangeven van ... Fran Brodic.

"Ik had het niet verwacht, maar het gaat hier erg goed voor mij. Deze club groeit op een goede manier, ik ben erg blij dat ik hier ben", aldus Brodic in een reactie op de facebook van Roeselare. "Zulte Waregem is op dit moment een betere ploeg dan ons, maar we hebben nog een maand om ons voor te bereiden op het nieuwe seizoen."

Met zijn assist maakte hij wel meteen indruk: "Hopelijk wordt het niet mijn laatste. Goed dat ik mijn eerste beslissende pass kan geven, maar ik wil nog veel beter doen. Vorig jaar kon ik veel scoren, maar dit is een ander niveau: dit is voetbal bij een A-team. Maar ik ga mijn best doen om zoveel mogelijk goals en assists te laten zien."