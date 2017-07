Lierse zit verveeld met situatie: "Ik weet niet of dit de goeie oplossing is"

Voor de oefenmatch tegen Genk liet de topschutter van de Pallieters weten dat hij niet meer voor hen wil spelen. Lierse maakte het nieuws via Facebook wereldkundig. "Dylan De Belder informeerde de club eerder vandaag dat hij per direct niet meer in actie wil komen voor Lierse. De club nam hier met verbazing akte van en zal zich de komende dagen verder beraden over deze situatie."

Na de match tegen Genk reageerde ook Fred Vanderbiest. "Ik weet niet of het de goede oplossing is om een zo een transfer te forceren. Ik heb daar mijn mening over, maar ga die voor mij houden. Ik respecteer zijn beslissing en apprecieer zijn eerlijkheid. Het is aan ons om nu een vervanger te vinden."