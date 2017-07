Twee jonge Belgen krijgen kansen in Premier League

door Redactie



Julien Ngoy en Thibaud Verlinden krijgen hun kansen bij Stoke City

Foto: The Sun

Ook de ploegen uit de Premier League beginnen stilletjes aan opnieuw aan de trainingen. In de Premier League is er een team dat liefst twee Belgen een kans gaat geven in het nieuwe seizoen.