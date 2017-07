Kom naar Sint-Niklaas, Brussel of Antwerpen en geniet van topvoetbal

Lotto Street Soccer, dat zijn 9 gratis straatvoetbaltornooien voor jongeren tussen 6 en 16 jaar. Dit project tracht zoveel mogelijk jongeren aan het voetballen te krijgen en ervoor te zorgen dat ze hun techniek kunnen bijschaven. Voor de geoefende voetballertjes is het de ideale manier om hun trics even te tonen en zo de overwinning binnen te halen, samen met hun team.

Na Nijvel en Marche-en-Famenne, staan er nog 7 Lotto Street Soccer evenementen op het programma. Vooral volgende week is er voor ieder wat wils met maar liefst 4 tornooien in 1 week!

Lotto Street Soccer zet deze week zijn velden uit in Sint Niklaas, Antwerpen, Brussel en Verviers. Inschrijven kan via de website (www.lottostreetsoccer.be) in de categorie -10, -13 of -16. De wedstrijden worden gespeeld op een geasfalteerde ondergrond, waarbij de terreinen worden afgebakend met opblaasbare boardings. Naast je eigen voetbalskills, kan je ook genieten van 2 freestyle shows die in de loop van de dag worden gegeven.

Het programma voor de komende weken ziet er als volgt uit:

12/7 Sint-Niklaas – Grote Markt

13/7 Brussel - Koning Boudewijnstadion

15/7 Antwerpen – Sint-Jansplein

19/7 Verviers – Place du Marché

21/7 Oostende – Strandplein Mariakerke

30/7 Hasselt – Kolonel Dusartplein

27/8 Vilvoorde - Rondeweg

Kan je niet wachten om je in te schrijven? Neem dan een kijkje op onze website www.lottostreetsoccer.be. Nog niet overtuigd? Bekijk dan zeker de foto’s van voorgaande edities op onze Facebookpagina!