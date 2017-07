'Fellaini gelinkt aan ... Barcelona': "Stel je voor, samen met Messi in een team ..."

Marouane Fellaini zou namelijk in de interesse staan van ... Barcelona. Als de Catalanen Parejo niet kunnen losweken bij Valencia, dan zou het volgens Mundo Deportivo voor de Rode Duivel gaan.

Veel meer had twitter niet nodig om op zondagavond ouderwets te ontploffen. De reacties stroomden binnen. Velen daarvan waren eerder lachwekkend bedoeld. "Stel je voor, Fellaini en Messi samen in een ploeg ...", klonk het.

Imagine Fellaini and Messi on the same side. pic.twitter.com/YtZMZn0tzv — Sibtain Parvez (@sibbysibtain) July 9, 2017

Al waren er ook die al uitkeken naar een Clasico tegen Real Madrid. De viriliteit in het spel van Fellaini - de vele ellebogen waarmee hij een reputatie opbouwde - zouden hem dan volgens de fans goed van pas kunnen komen. Een bloemlezing ...

Fellaini linked to Barça, if this doesn’t make football fans all over the world to mobilize and pay Messi’s €300m clause, nothing will. — Rafael Hernández (@RafaelH117) July 9, 2017

In 2017 Futbol Club de Barcelona are in for the likes of Marouane Fellaini and Paulinho. What a time to be alive. Hala Madrid. — ㅤ (@Ozilcentro) July 9, 2017

If Valencia do not lower their 60m asking price for Parejo, Barcelona will begin negotiations with Man Utd for midfielder Fellaini (29) [md] pic.twitter.com/7Nhb7aKlG7 — Stephanie (@steph7k) July 9, 2017

Dude. Barcelona is getting linked with Fellaini. Loooool. I can't even poke fun at you without my heart breaking a little bit. — Peter. (@Ngbede) July 9, 2017