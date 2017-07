Ver reizen? 'Nieuwe gegadigde voor Michy Batshuayi'

Chelsea heeft nog steeds geen topaanvaller binnen en greep ook naast Romelu Lukaku, maar coach Antonio Conte wil er een echte klepper bij. Daardoor mag Michy Batshuayi meer dan waarschijnlijk worden uitgeleend.

Eerder toonde Sevilla al interesse, nu is volgens Fanatik ook de Turkse topclub Fenerbahçe op de radar gekomen. De Turken zouden hem erg graag huren, voor Batshuayi kan het een moment zijn om meer speelminuten te gaan genereren.

Met oog op het WK in Rusland in de zomer van 2018 is het ook nodig om niet nog een extra jaartje op de bank te gaan zitten. Een WK-selectie verzilveren is belangrijk voor de Rode Duivel, maar hij wil natuurlijk ook graag voetballen op dat WK en niet enkel bij de 23 zitten.