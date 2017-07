PSG probeert toptransfer voor de neus van Manchester City weg te snoepen

door Manuel Gonzalez



PSG deed ook een bod op Dani Alves

Foto: © photonews

Er is wat commotie ontstaan rond de transfer van Dani Alves. De Braziliaanse rechtsachter is op weg naar Manchester City, maar een andere topclub probeert roet in het eten te werpen.