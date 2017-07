Lukaku geeft zijn eerste interview en verklaart zijn keuze en geeft zijn ambities

Lukaku zijn keuze was - naar eigen zeggen wel - snel gemaakt. "Het is de grootste club ter wereld. Ze willen weer kampioen worden en dominant zijn in Europa. Dit is wat ik wilde sinds ik een kind was. Toen ze belden, heb ik geen twee keer moeten nadenken", zegt hij nu.

Misschien wat overdreven, want de interesse van Chelsea zal uiteraard wel meegespeeld hebben. "Maar dit is het beste in Engeland, de beste fans, het beste stadion... Dit is een kans die ik niet kon laten liggen. Ik wil spelen voor een club die voor de prijzen meedoet."

De laatste jaren was het heel wat minder voor de Mancunians, maar de club wil zich weer mengen onder de groten van de Premier League. "Ik ben dankbaar dat ik voor zo'n club kan spelen. Nu moet ik nog harder werken dan ooit, maar dat wil ik ook."