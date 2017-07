Belgische interesse, transfer naar Krasnodar afgesprongen? Vadis Odjdja heeft dan toch nieuwe club beet

Nu lijkt er echter witte rook te zijn. Vadis Odjidja sluit aan op het trainingskamp van Olympiakos in Limburg en hij zal een contract tekenen voor drie seizoenen bij de Griekse topclub.

Besnik Hasi haalt zo - na Mehdi Carcela - al de tweede topper binnen met een verleden in België. Vadis Odjidja moet voor extra stootkracht gaan zorgen op het Griekse middenveld. Met de deal is een transfersom van 2 miljoen euro gemoeid, al kan dat met bonussen nog oplopen tot 3 miljoen euro.

De Gentenaar speelde in het verleden bij onder meer Anderlecht en Club Brugge, maar zit sinds 2014 in het buitenland en had omzwervingen bij Norwich, Rotherham en Legia Warschau.