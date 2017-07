Club Brugge voegt extra wedstrijd toe aan oefenprogramma

door Timothy Collard

Club Brugge is nog maar net terug van de zomerstage in het Nederlandse Garderen, maar in het Jan Breydelstadion zijn ze niet van plan om stil te zitten. Maandag maakte blauw-zwart bekend dat het een extra wedstrijd toevoegt aan zijn oefenprogramma.