Een vertrek bij Chelsea? Batshuayi reageert op de geruchten zoals alleen hij dat kan

Dat bleek uit een tweet die Batshuayi vandaag (maandag, nvdr.) de wereld instuurde. De spits werd medisch gecontroleerd en daar kwam onder meer een naald aan te pas om zijn bloed te laten onderzoeken.

"De mensen vragen me waar ik naartoe ga, maar Chelsea zit letterlijk in mijn bloed op dit moment", grapte Batsman via Twitter. De spits werd in het tussenseizoen al met tal van clubs in verband gebracht, maar is voorlopig nog steeds een speler van Chelsea.