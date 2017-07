Hoe deden de clubs uit 1A en 1B het voorlopig in de oefenwedstrijden? Het volledige overzicht

Zowel de eersteklassers als de clubs uit 1B gaan vol aan de bak de komende maanden. De eerste trainingen zijn al eventjes opgestart, elke dag lopen heel veel resultaten van oefenwedstrijden binnen.

En er komen natuurlijk nog wedstrijden bij, maar we houden u zo goed als mogelijk op de hoogte. Ziet u onvolledige kalenders of matchen die nog moeten worden ingevuld? Laat het ons weten in de reacties en we doen het nodige!

Anderlecht 30/06/2017 19:00 SV Oudenaarde - Anderlecht 1-3 07/07/2017 19:00 Red Bull Salzburg - Anderlecht 4-1 15/07/2017 20:30 Lierse SK - Anderlecht - 19/07/2017 19:00 FCV Dender EH - Anderlecht -

Club Brugge 24/06/2017 19:00 Westkapelle - Club Brugge 0-9 28/06/2017 19:00 SV Oudenaarde - Club Brugge 0-6 01/07/2017 19:00 Torhout - Club Brugge 0-2 05/07/2017 19:00 Club Brugge - Oleksandria 3-0 08/07/2017 16:30 Club Brugge - Waasland-Beveren 0-2 15/07/2017 19:00 AZ Alkmaar - Club Brugge - 21/07/2017 19:00 Club Brugge - Athletic de Bilbao -

AA Gent 22/06/2017 19:30 De Pinte J.V. - AA Gent 0-2 23/06/2017 19:30 Wetteren - AA Gent 1-3 24/06/2017 18:00 Drongen - AA Gent 2-3 30/06/2017 19:30 Dikkelvenne - AA Gent 2-7 01/07/2017 20:00 Roeselare - AA Gent 1-7 07/07/2017 16:00 PAOK - AA Gent 0-2 08/07/2017 18:00 OH Leuven - AA Gent Geannuleerd 13/07/2017 20:30 AA Gent - Nice - 14/07/2017 19:00 Tubeke - AA Gent - 19/07/2017 19:00 AEK Athene - AA Gent - 21/07/2017 20:00 RC Lens - AA Gent - 22/07/2017 19:00 KFCO Beerschot-Wilrijk - AA Gent -

KV Oostende 24/06/2017 16:00 Zwevezele - KV Oostende 1-3 30/06/2017 19:30 Svelta Melsele - KV Oostende 0-8 01/07/2017 19:00 Mandel United - KV Oostende 1-4 07/07/2017 18:00 KV Oostende - Steaua Boekarest 2-0 08/07/2017 16:00 Vitesse - KV Oostende 1-1 14/07/2017 19:00 Roeselare - KV Oostende - 15/07/2017 19:00 OH Leuven - KV Oostende - 21/07/2017 17:00 Knokke - KV Oostende - 22/07/2017 16:00 KV Oostende - Lille OSC -

Charleroi 05/07/2017 18:30 Charleroi - VfL Bochum 2-1 07/07/2017 17:00 Shakhtar Donetsk - Charleroi 0-2 14/07/2017 18:00 Charleroi - Amiens - 16/07/2017 19:00 Charleroi - Union SG - 19/07/2017 19:00 Charleroi - Reims - 25/07/2017 19:00 Charleroi - Tubeke -

Zulte Waregem 27/06/2017 19:00 KRC Harelbeke - Zulte Waregem 0-3 01/07/2017 19:00 Petegem S. - Zulte Waregem 2-5 08/07/2017 19:00 Roeselare - Zulte Waregem 1-7 11/07/2017 19:00 Lierse SK - Zulte Waregem - 15/07/2017 19:00 Zulte Waregem - Waasland-Beveren - 18/07/2017 19:00 Zulte Waregem - Amiens -

KV Mechelen 24/06/2017 18:00 Rijmenam - KV Mechelen 0-12 25/06/2017 18:00 Katelijne-Waver - KV Mechelen 0-3 28/06/2017 19:30 Rapid Leest - KV Mechelen 0-5 29/06/2017 19:30 Kampenhout - KV Mechelen 0-4 04/07/2017 19:30 OH Leuven - KV Mechelen 4-2 08/07/2017 18:00 KV Mechelen - Olympiakos Piraeus 0-6 16/07/2017 18:00 Westerlo - KV Mechelen - 21/07/2017 19:00 KV Mechelen - Moeskroen - 22/07/2017 19:00 Union SG - KV Mechelen -

Racing Genk 01/07/2017 17:00 Bregel Sport - Racing Genk Geannuleerd 01/07/2017 17:00 Eendracht Termien - Racing Genk 1-2 05/07/2017 19:00 Sint-Truiden - Racing Genk Geannuleerd 08/07/2017 18:00 Lierse SK - Racing Genk 0-2 22/07/2017 16:00 Racing Genk - Everton -

Standard 25/06/2017 19:00 Aywaille - Standard 0-4 30/06/2017 19:00 Wiltz - Standard 0-10 01/07/2017 19:00 Walhain CG - Standard 0-3 05/07/2017 19:00 Standard - F91 Dudelange 2-2 08/07/2017 16:00 1899 Hoffenheim - Standard 4-2 14/07/2017 19:00 Moeskroen - Standard - 16/07/2017 19:00 RC Lens - Standard - 22/07/2017 19:00 Metz - Standard -

KV Kortrijk 23/06/2017 19:00 Wikings Kortrijk - KV Kortrijk 0-16 01/07/2017 17:00 KSK Vlamertinge - KV Kortrijk Geannuleerd 08/07/2017 17:00 Willem II - KV Kortrijk 2-0 12/07/2017 16:00 Panathinaikos - KV Kortrijk - 15/07/2017 15:00 Reading - KV Kortrijk - 19/07/2017 20:00 KV Kortrijk - Lille OSC -

Sporting Lokeren 24/06/2017 17:00 Zelzate FC - Sporting Lokeren 0-6 01/07/2017 19:30 Wetteren - Sporting Lokeren 1-6 08/07/2017 18:00 Hamme VW - Sporting Lokeren 0-8 12/07/2017 20:00 Cercle Brugge - Sporting Lokeren - 15/07/2017 17:00 Sporting Lokeren - Olympiakos - 18/07/2017 19:30 SK Deinze - Sporting Lokeren - 22/07/2017 15:00 Sporting Lokeren - Roeselare -

Sint-Truiden 01/07/2017 19:00 Spouwen-Mopertingen - Sint-Truiden 1-2 05/07/2017 19:00 Sint-Truiden - Racing Genk Geannuleerd 08/07/2017 19:00 ASV Geel - Sint-Truiden 0-5 15/07/2017 19:00 KFCO Beerschot-Wilrijk - Sint-Truiden - 19/07/2017 19:00 Westerlo - Sint-Truiden -

Eupen 08/07/2017 19:00 Eupen - Köln II 3-0 12/07/2017 19:15 Eupen - Bor. Mönchengladbach - 19/07/2017 20:00 Eupen - Metz - 22/07/2017 18:00 Eupen - Lierse SK -

Waasland-Beveren 24/06/2017 19:00 Vrasene - Waasland-Beveren 0-10 28/06/2017 19:30 Bornem - Waasland-Beveren 0-5 01/07/2017 19:00 SK Sint-Niklaas - Waasland-Beveren 0-1 08/07/2017 16:30 Club Brugge - Waasland-Beveren 0-2 15/07/2017 19:00 Zulte Waregem - Waasland-Beveren -

Moeskroen 25/06/2017 19:00 Herseaux - Moeskroen Geannuleerd 25/06/2017 19:00 Dottignies - Moeskroen 0-4 30/06/2017 17:00 Auxerre - Moeskroen 1-1 05/07/2017 19:00 SV Oudenaarde - Moeskroen Geannuleerd 14/07/2017 19:00 Moeskroen - Standard - 21/07/2017 19:00 KV Mechelen - Moeskroen -

Antwerp 17/06/2017 19:00 Rochus Deurne - Antwerp Geannuleerd 21/06/2017 19:30 Brasschaat KFC - Antwerp 0-9 24/06/2017 19:00 Zwarte Leeuw - Antwerp 0-2 01/07/2017 14:00 Kontich FC - Antwerp 0-9 08/07/2017 18:00 Cappellen - Antwerp 1-4 15/07/2017 19:00 Antwerp - Cercle Brugge -

Westerlo 28/06/2017 19:00 Zoersel - Westerlo 0-4 12/07/2017 19:30 Houtvenne - Westerlo - 16/07/2017 18:00 Westerlo - KV Mechelen - 19/07/2017 19:00 Westerlo - Sint-Truiden - 23/07/2017 20:00 Oosterzonen - Westerlo - 26/07/2017 19:00 Dessel Sport - Westerlo - 29/07/2017 15:00 Go Ahead Eagles - Westerlo -

Lierse SK 01/07/2017 19:00 Lint - Lierse SK 1-7 05/07/2017 19:30 Kontich FC - Lierse SK 1-6 08/07/2017 18:00 Lierse SK - Racing Genk 0-2 11/07/2017 19:00 Lierse SK - Zulte Waregem - 15/07/2017 20:30 Lierse SK - Anderlecht - 22/07/2017 18:00 Eupen - Lierse SK - 26/07/2017 19:30 NEC - Lierse SK - 01/08/2017 19:30 RWD Molenbeek - Lierse SK - 08/08/2017 19:30 Oosterzonen - Lierse SK - 23/08/2017 19:30 Mandel United - Lierse SK - 30/08/2017 19:30 FCV Dender EH - Lierse SK -

Roeselare 01/07/2017 20:00 Roeselare - AA Gent 1-7 04/07/2017 19:00 KRC Harelbeke - Roeselare 0-2 08/07/2017 19:00 Roeselare - Zulte Waregem 1-7 14/07/2017 19:00 Roeselare - KV Oostende - 19/07/2017 19:30 Knokke - Roeselare - 22/07/2017 15:00 Sporting Lokeren - Roeselare - 25/07/2017 15:00 Lille OSC - Roeselare - 29/07/2017 17:00 Sint-Eloois-Winkel - Roeselare -

Union SG 27/06/2017 19:00 TSV Havelse - Union SG 1-0 02/07/2017 19:00 VfL Wolfsburg II - Union SG 2-0 08/07/2017 13:00 VfL Bochum - Union SG 0-0 16/07/2017 19:00 Charleroi - Union SG - 19/07/2017 19:00 Rebecq - Union SG - 22/07/2017 19:00 Union SG - KV Mechelen -

Tubeke 14/07/2017 19:00 Tubeke - AA Gent - 22/07/2017 18:00 FCV Dender EH - Tubeke - 25/07/2017 19:00 Charleroi - Tubeke -

Cercle Brugge 05/07/2017 19:00 SV Oudenaarde - Cercle Brugge 0-3 08/07/2017 19:00 Cercle Brugge - US Duinkerke 2-1 12/07/2017 20:00 Cercle Brugge - Sporting Lokeren - 15/07/2017 19:00 Antwerp - Cercle Brugge - 22/07/2017 13:30 Cercle Brugge - Reading -

OH Leuven 24/06/2017 18:00 Linden - OH Leuven 0-4 01/07/2017 18:00 ASV Geel - OH Leuven 2-5 04/07/2017 19:30 OH Leuven - KV Mechelen 4-2 08/07/2017 18:00 OH Leuven - AA Gent Geannuleerd 15/07/2017 19:00 OH Leuven - KV Oostende - 26/07/2017 20:00 KSK Heist - OH Leuven - 29/07/2017 18:00 OH Leuven - FCV Dender EH -