Mulder ziet het zitten: "Ik verheug me op 30 goals in Lukaku's eerste seizoen Manchester United"

"Ik verheug me op 30 goals in zijn eerste seizoen" - Jan Mulder

Toch ziet Mulder het goedkomen. “Lukaku heeft een spitsenmentaliteit en is de juiste man op de juiste plaats bij Manchester United. Ik verheug me op 30 goals in zijn eerste seizoen. In het tweede is de druk dan automatisch groter, want je moet er weer 30 maken of liever nog 35. Stelt u zich de druk eens voor. En zo voort, en zo voort”, besluit de Nederlander.