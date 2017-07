Vanlerberghe meent te weten waar Leko hem zal uitspelen: "Volgens mij ziet de coach mij daar spelen"

Dezer dagen probeert de Brugse nieuwkomer het ritme op te pikken. “Logischerwijs is er een aanpassing nodig, maar het verschil tussen Club en Mechelen is toch wel groter dan verwacht. Alles rond de ploeg is beter georganiseerd - zonder kritiek te geven op Mechelen”, vertelt Vanlerberghe in Het Nieuwsblad.

“Ik heb wel nog wat tijd nodig om het tempo volledig op te pikken. Vooral op training merk je dat de snelheid van uitvoering en de intensiteit enorm hoger liggen. Ik pik veel op van spelers als Refaelov, Vormer en Vanaken - zij die spelen op mijn positie, dus.”

Positie

De polyvalente Vanlerberghe meent ook al te weten waar Ivan Leko hem wil uitspelen. “Tijdens de oefenwedstrijden en op training speelde ik als middenvelder, een soort nummer 8. Dus volgens mij ziet de coach mij daar spelen.”