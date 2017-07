Klopp wil geen twijfel zaaien rond Mignolet, maar doet het toch

“Het is altijd leuk om terug te zijn”, aldus Simon Mignolet. “We hadden een goede rustperiode, maar uiteindelijk kijk je er altijd naar uit om terug aan het seizoen te beginnen. Het was leuk om iedereen terug te zien en de nieuwe jongens te ontmoeten.”

Net als vorig jaar, moet Mignolet ook nu de concurrentie aangaan met zijn Duitse collega Loris Karius. En er is ook nog Danny Ward, die terug is van een uitleenbeurt aan Huddersfield Town. “We beschikken hier over enkele goede keepers. Alle doelmannen zullen elkaar tot het uiterste drijven om uiteindelijk wedstrijden te winnen”, aldus Mignolet.

Nog niets beslist

Trainer Jürgen Klopp heeft nog niet beslist wie zijn eerste doelman wordt. “Dit is een comfortabele situatie. We beschikken over drie hele goede doelmannen. Er is nog niets beslist, ze kunnen alle drie tonen hoe goed ze zijn. Ik wil hen niet aan het twijfelen brengen. We zien wel wie er als eerste doelman aan het seizoen begint", aldus de Duitse coach van Liverpool.