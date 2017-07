Degryse gelooft in Lukaku, maar: "Als hij nu niet klaar is voor de stap naar de absolute top, zal hij het wellicht nooit zijn"

"Persoonlijk vind ik de transfer een goede zaak", zegt Degryse in Het Laatste Nieuws. "Ik heb het voorbije jaar vaak gezegd dat hij grote stappen heeft gezet en naar een topclub moest. Lukaku moet voor de prijzen spelen. Wel, dan is hij bij United aan het goede adres. Ik twijfel er ook niet aan dat hij ook op Old Trafford goed zal zijn voor 20, 25 goals."

"Het soort voetbal is misschien anders, maar hij zal wel omringd worden door betere spelers en dus ook meer kansen krijgen. Dat zou ook bij Chelsea het geval geweest zijn, maar toch vind ik United interessanter: het feit dat Mourinho hem vijf jaar geleden niet gebruikte, maar nu aandrong op zijn komst, is heel belangrijk. Dat bewijst dat hij Lukaku écht wil. Dat is toch wat anders dan terug naar Chelsea te gaan, een ploeg die hem in het verleden verkocht heeft."

Sleutelmoment

Volgens Degryse is deze transfer een belangrijk moment in de loopbaan van Lukaku. "Hoe dan ook is deze transfer een sleutelmoment in zijn carrière. Het moment van de waarheid. Er zijn geen excuses meer. Hij is 24, heeft al zes jaar ervaring in de Premier League."

"Als hij nu niet klaar is voor de stap naar de absolute top, zal hij het wellicht nooit zijn. Daar moet hij nu niet mee inzitten - ik denk dat zijn schouders sowieso breed genoeg zijn om die druk te dragen. Maar als hij echt het statuut van Europese topspits wil krijgen: het moment is daar, Romelu."