Monaco komt met update over MbappÃ©: "We zullen de uitkomst snel genoeg weten"

"Ik denk dat hij bij Monaco wil blijven. Ik weet ook niets van een bod van Real Madrid," vertelde Antonio Cordon, sportief directeur van Monaco, aan ESPN. "Journalisten hebben heel wat informatie, maar ik kan zelf niet zeggen wat zijn prioriteit is."

"Elke speler maakt zijn eigen beslissingen en legt zijn eigen weg af. Hij heeft nu veel opties omdat hij zo'n geweldige speler is. We zullen de uitkomst snel genoeg weten," gaf de sportief directeur mee.

Mbappé ligt onder contract in Monaco tot 2019 en tekende nog niet bij. Real Madrid loopt voorop om hem los te weken, maar de sportief directeur liet nu weten dat er nog geen bod is. Ook PSG is nog in de running.