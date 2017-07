VIDEO: Een exclusief interview met Pogba en Lukaku? Dan moet je er een natte jurk ook bijnemen

door Johan Walckiers

Paul Pogba duwde een journaliste van ESPN in het zwembad

Je bent journaliste en je krijgt als eerste de kans om Romelu Lukaku te interviewen - samen met Paul Pogba dan nog - na zijn transfer naar Manchester United. Dat is de natte droom van elke reporter. En nat was het in ieder geval...