Philippe Clement: "Ik heb de voorbije jaren ook al als hoofdcoach gewerkt"

Het werken als T1 lijkt Clement wel te bevallen. "Dat wordt me veel gevraagd, maar het grappige is dat ik de voorbije jaren eigenlijk ook al gewerkt heb als hoofdcoach, maar dan in de schaduw. Ik deed eigenlijk alles behalve de interviews. Ik wist dus hoe het zou zijn. Het bevalt me prima", zegt de nieuwe coach van Waasland-Beveren aan Sporza.

"Nu zal er wel meer druk zijn op mij, maar daar had ik ook nood aan. Ook als speler werd ik al sterker van druk en nieuwe uitdagingen. Ik wil mijn grenzen verleggen, daarom doe ik deze job", besluit Clement.