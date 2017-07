Speler van Genk loopt op bizarre manier ernstige blessure op

"Zebli had gisteren (zondag, nvdr.) een ongeluk bij een verjaardagsfeestje in Luik”, meldt Genk via zijn officiële kanalen. “Er werd een glazen fles stuk gegooid en hierbij kreeg Zebli glasscherven in het oog.”

De middenvelder werd met spoed geopereerd in het ziekenhuis van Luik. Het is nog niet duidelijk hoe lang Zebli precies uit de roulatie zal zijn. Dat moet later duidelijk worden. Hoe dan ook is het een bizarre manier om een blessure op te lopen…