Lukaku verrast: "Ik wist dat ik ooit voor Manchester United zou spelen"

Manchester United kan elk jaar de Champions League winnen - Romelu Lukaku

Maar bij de groepsfase moet het voor hem niet blijven. "Het is mijn eerste ervaring aan de échte top," laat Lukaku weten. "Met België op het WK wist ik als kind nooit of ze een kans maakten, al hebben we nu wel een heel getalenteerde generatie. Maar Manchester United kan elk jaar de Champions League winnen", klonk het.

Samen met Pogba

Na het officiële eerste interview voor MUTV mocht zijn beste maatje Paul Pogba even interviewer spelen. De beelden daarvan kun je hieronder bekijken.