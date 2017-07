Best betaalde Anderlecht-speler is dankbaar: "Ik wil de club terugbetalen op het veld"

Begin juli werd Sofiane Hanni de beste betaalde speler van Anderlecht met een vernieuwd contract tot 2022. De beloning voor zijn 13 goals en 19 assists in 55 wedstrijden vorig jaar.

"Mijn verhaal bij Anderlecht is nog niet ten einde. Ik heb een nieuw contract gekregen en die erkenning deed veel plezier. Ik wil de club terugbetalen op het veld", vertelde Hanni aan Sporza.



Hanni kreeg bij momenten kritiek over zich heen, maar was wel één van de grootste sterkhouders en uiteindelijk zelfs de kapitein van de kampioenenploeg. Die aanvoerdersband had de Algerijn zelf nochtans niet verwacht. "Dat was ook voor mij een verrassing, een grote eer. Ik probeer gewoon mezelf te zijn, op en naast het veld."