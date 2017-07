Anthuenis optimistisch over transfer Lukaku: "Maar vraag dat maar aan Stanciu bij Anderlecht"

Aime Anthuenis is optimistisch over de transfer van Lukaku naar Manchester United. "Hij is echt wel klaar voor die nieuwe stap", klinkt het in De Zondag. Maar het verwachtingspatroon zal wel erg hoog liggen.

Lukaku is klaar voor die stap

"Hij zal meteen onder zware druk staan. Hoe hoger het kostenplaatje, hoe meer men van een speler meteen verwacht. Vraag maar aan Stanciu bij Anderlecht. Maar als hij snel scoort, zal men die prijs wel vergeten."

Rest de vraag: kan Lukaku deze keer wél renderen onder Mourinho? Bij Chelsea lukte dat niet. "Wees er maar zeker van dat Mourinho 200% achter die transfer staat. De club is aan het bouwen om opnieuw zo succesvol te worden als onder Sir Alex Ferguson. Lukaku kan daar zijn steentje toe bijdragen."