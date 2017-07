Problemen bij Genk, sterkhouder wil weg: "Ik verleng mijn contract niet"

Pozuelo was duidelijk in de Spaanse sportkrant El Decano Deportivo: "Ik ben voorlopig niet van plan om mijn contract bij Genk te verlengen", zegt de middenvelder. Pozuelo ligt momenteel nog in de lappenmand met een liesblessure, maar Genk schotelde hem toch een contractvoorstel voor vier seizoenen voor. Hij ligt wel nog tot 2019 onder contract.

Pozuelo ging er echter niet op in en heeft nu concrete belangstelling van Betis Sevilla op zak. "Dat zou voor mij de ideale stap zijn", aldus de sterkhouder. "Maar ik heb in Genk nog twee jaar contract en ze willen me daar aan houden. Ze vragen veel geld voor mij en dat bemoeilijkt een terugkeer."