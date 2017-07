Bloed aan de palen bij Beerschot-Wilrijk, maar dat is positief!

Het Rode Kruis klopte immers aan bij de Beerschot-supporters. "Ze vroegen of we de Beerschot-fans konden mobiliseren voor een extra bloedinzamelactie. Het mooie weer zorgde voor een bloedtekort", staat te lezen in een persbericht.

De Kielse Ratten schoten meteen in actie en van 17 tot 23 juli kan iedereen in het donorcentrum in Edegem naast het UZA terecht. De fans van Beerschot-Wilrijk worden opgeroepen om op maandag 17 juli massaal af te zakken rond de middag. Radio 2 verzorgt er ook een live-uitzending.

Beerschot-Wilrijk is niet aan het proefstuk toe. In januari kreeg de club de onderscheiding 'Vereniging met een Hart' voor de actie 'Bloed Aan De Palen', ook al een bloedinzameling.