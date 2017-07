Eerste Mexicaan bij Standard over de komst van Ochoa: "Slechte keuze"

Er is geen grote traditie van Mexicaanse spelers in België, maar Standard had er twintig jaar geleden wel eentje. Carlos Hermosillo speelde één seizoen in Luik (seizoen '89/'90).

Bij het Mexicaanse Record toonde die zich echter niet bepaald positief over zijn voormalige club. "Ik blijf erbij dat hij achteruit gaat in zijn carrière. Standard is niet de beste keuze voor hem", verklaarde Hermosillo.

Ik snap niet waarom Ochoa naar teams blijft gaan onder zijn niveau - Carlos Hermosillo

"Memo is een goede keeper, maar het werkt niet in zijn voordeel om bij een ploeg te spelen met defensieve problemen. Ik snap niet waarom Ochoa naar teams blijft gaan onder zijn niveau. Vorig seizoen moest hij ook al de meeste doelpunten incasseren in La Liga."

De vijftiger neemt ook zijn nationaal statuut in acht. "Bij de nationale ploeg moet de beste, of toch degene in de beste vorm, spelen. Momenteel heb ik de indruk dat dat niet echt zo is." Zal Ochoa schitteren bij Standard?