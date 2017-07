En wat met Thomas Meunier? PSG haalt concurrent van wereldklasse

Alves had al een akkoord met Manchester City na een gesprek met zijn ex-coach van bij Barcelona, Pep Guardiola. De Citizens dachten dat alles in kannen en kruiken was, maar daar heeft PSG een stokje voorgestoken. Onder invloed van zijn vrouw koos de rechtsachter nu voor de Parijse topploeg.

Hij legde er vandaag medische testen af en de 34-jarige verdediger heeft een akkoord voor twee seizoenen. Slecht nieuws dus voor Thomas Meunier, die vorig seizoen al moest afrekenen met de concurrentie van Serge Aurier en er nu nog een grotere concurrent voor een basisplaats bij krijgt.