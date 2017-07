Deal springt af, maar Anderlecht zoekt andere oplossing voor spits

door Redactie



De deal voor Jorn Vancamp met NAC Breda is afgesprongen

Foto: © photonews

Anderlecht zocht een oplossing voor Jorn Vancamp en leek die gevonden te hebben in Nederland. Maar Jorn Vancamp is nog steeds van paars-wit, want de deal is afgesprongen.