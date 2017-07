De opvallendste nieuwsfeiten van 11 juli: Verhaeghe heeft het vlaggen en Lierse pakt uit met nieuwe spits

Het begon met Standard dat erin slaagde een middenvelder bij Watford weg te plukken. De Rouches beginnen onder stoom te komen op de transfermarkt. Maar ook in het Antwerpse is het smullen: Dylan De Belder wou weg bij Lierse en de Pallieters gingen Nico Binst dan maar wegplukken bij Antwerp. Benieuwd of De Belder de omgekeerde richting zal uitgaan.

En dan is er nog Bart Verhaeghe, die een klacht van Voetbal Vlaanderen aan zijn been heeft omwille van zijn uitspraken. Frank Acheampong kan dan weer voor het grote geld naar China. En in het buitenland is de huur van James Rodriguez opvallend. Vooral de som die Bayern betaalt aan Real om hem twee jaar te lenen, met aankoopoptie wel uiteraard.