Lukebakio is een andere jongen geworden: "Mijnheer Van Holsbeeck had gelijk"

door Redactie



Dodi Lukebakio heeft zijn leven omgesmeten

Foto: © Photonews

Er blijft niet veel over bij Anderlecht van al die jeugdspelers die zo opgehemeld werden. Een gebrek aan mentaliteit, zo klonk het in Neerpede. Eén van de ergsten heeft de boodschap begrepen en doet er alles aan om toch te slagen in de voetbalwereld.