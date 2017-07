OFFICIEEL: Verrassende ommekeer, Juventus heeft toptransfer dan tóch te pakken

door Redactie



Juventus heeft Douglas Costa dan toch te strikken

De transfermarkt, het is iets bijzonders. Deals raken in orde, deals springen af, alles is mogelijk. Dat heeft ook Juventus nogmaals bewezen. Enkele dagen nadat ze afhaakten voor een speler ... hebben ze die speler officieel binnen.