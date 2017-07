Standard moet met Ochoa niet vrezen voor ValdÃ©s-scenario: "Hij wordt de beste in BelgiÃ«"

Leo Beenhakker liet hem indertijd debuteren als 18-jarige bij Club America. ''Guillermo was derde doelman en ik had problemen met mijn eerste twee keepers door blessures. Ochoa trainde de hele week mee. Na de zaterdagtraining zei ik hem dat hij aan de beurt was. Zijn antwoord? ''t Is goed, coach. Tot morgen.' Hij was achttien... '', vertelde Beenhakker aan HLN.



Doelmannen zijn een speciaal ras en Ochoa is daar nog een graad erger in. ''Zijn debuut was indrukwekkend. In een vol Aztekenstadion - waar 120.000 fans naar hem stonden te kijken - deed hij gewoon wat hij moest doen. Klasse. Ik ben trots op Ochoa, op de carrière die hij bij mekaar gespeeld heeft'', aldus Beenhakker.

De beste

Garcia Parajón, journalist van Marca en volger van Granada, de club waar Ochoa vorig jaar voor speelde, is lyrisch. "Hij was er de beste speler. Wees gerust: Standard doet een goede zaak, Ochoa is a great player. Volgens mij wordt hij de beste keeper in de Belgische competitie."