Lukaku over nieuwe samenwerking met de coach die hem doorstuurde: "DÃ¡Ã¡r ben ik het meest opgewonden over"

In een interview met MUTV geeft hij aan dat hij in de wolken is. "Ik heb al met deze coach gewerkt, maar dit is toch een nieuwe start. Ik kijk er ook echt naar uit om weer met Mourinho te kunnen werken. Daar ben ik eigenlijk nog het meest opgewonden over."

No hard feelings, dus. "We hebben een goeie relatie en het was al sinds mijn 10 jaar een droom van mij om met hem te werken. Het is ongelooflijk dat ik nu op mijn 24e deel kan uitmaken van het team waarmee hij prijzen wil pakken."