Gent gaat door met grote kuis en ontbindt contract middenvelder

Marko Poletanovic zijn contract bij Gent werd in onderling overleg verbroken

AA Gent maakt plaats in zijn veel te ruime kern. Een paar jongens moesten sowieso vertrekken en voor één is er een oplossing gevonden. Het contract van Marko Poletanovic werd in onderling overleg verbroken.